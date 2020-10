La Juve può rientrare in corsa. Anzi lo ha già fatto. Se in estate non c'è mai stata la reale possibilità di partecipare alla gara per Houssem Aouar, il mancato trasferimento del centrocampista francese riporta in piena lizza la Juventus. Che ha già avviato i contatti con il Lione, per l'estate prossima può essere lui l'obiettivo numero uno del centrocampo bianconero.