La Juventus inizia a preparare il mercato della prossima stagione. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta lavorando ad uno scambio di centrocampista tra Cristante e Mandragora con la Roma. Un'idea per cambiare volto ad un centrocampo, che numericamente in questa stagione è andata alcune volte in difficoltà. L'ex centrocampista dell'Atalanta, Cristante è sempre piaciuto ai bianconeri mentre Ronaldo Mandragora verrebbe ricomprato dall'Udinese e andrebbe ad unirsi il centrocampo di Fonseca. Il calciomercato si avvicina, nonostante i tanti dubbi sul finale della stagione e alcune squadre iniziano a preparare la prossima stagione.