Edwin van der Sar, direttore esecutivo dell'Ajax, parla del futuro di Matthijs de Ligt, centrale dei Lancieri cercato da Juventus e Barcellona. Queste le parole dell'ex Juve al Times: "Deve concentrarsi per prima cosa sull'Ajax. Non importa quanto possano essere incredibili le offerte. Dal punto di vista finanziario siamo solidi. Vogliamo che il nostro fatturato aumenti ma non attraverso la cessione dei giocatori. Non voglio che l'Ajax venga considerato come un club venditore. Daremo la libertà ai giocatori".