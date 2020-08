, soprattutto (ma non solo) se dovesse restare Maurizio Sarri in panchina. Uno di quei giocatori che all'occorrenza potrebbe giostrare da trequartista o sottopunta pur garantendo copertura, uno di quei giocatori che al termine di questa stagione ha completato (tra Udinese e Argentina) l'evoluzione in mezzala moderna: qualità e fantasia sono innati, tempi di inserimento e continuità anche in fase di non possesso sono frutto di una crescita esponenziale. E dopo essere stato a lungo nel mirino di Napoli, Milan e InterIn programma c'è già la cessione di Seko Fofana, non è esclusa quella di Juan Musso, così per rinunciare a De Paul servirà la più classica delle offerte irrinunciabili. Certo, i rapporti tra Juve e Udinese sono da sempre ottimi e consolidati, stagione dopo stagione, ma non è per De Paul che si possano ipotizzare sconti sull'asse Torino-Udine: scambi, prestiti lunghi, riduzione all'essenziale di spese solo cash. Ma alla Continassa si pensa concretamente a un investimento per De Paul., ora principale sponsor della Juve anche nei confronti del giocatore. Che in realtà è ancora disposto a restare una stagione in Friuli, essendosi riuscito a guadagnare un posto stabile nell'Argentina, da difendere e consolidare in vista della Copa America.i. Intanto se ne parla, si riflette, si tratta. La certezza è che ora c'è anche o soprattutto la Juve a interessarsi a De Paul. E che