Ryan Gravenberch, gioiello dell’Ajax classe 2002, è al centro dei desideri di mercato di molti club. Due, in particolare, quelli interessati al "nuovo Pogba": Juventus e Barcellona. Non sarà solo una sfida di Champions, ma anche un duello di mercato. Costa 20-25 milioni e ha come agente di Mino Raiola. Volto molto noto in casa bianconera... chissà che non possa ripetersi uno scenario già visto proprio con Pogba e con De Ligt. Lo scrive il Mundo Deportivo.