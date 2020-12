In passato fu molto vicino alla Juventus, tanto da venire a Torino per assistere ad un derby d’Italia contro l’Inter. Adesso Erling Haaland gioca al Borussia Dortmund, ma nel futuro c’è una big dell’elite del calcio. La Juventus sogna, i rapporti con Mino Raiola, suo agente, sono ottimi e non ha chiuso ad un trasferimento in Italia, ma la concorrenza è di quelle degne di un Golden Boy 2020. Stando a quanto riporta Sportmediaset, anche il Chelsea si sarebbe iscritto alla corsa per il gigante norvegese, con Frank Lampard che lo riterrebbe un obiettivo prioritario per l’evoluzione della squadra.