C'è anche la Juve, infatti, tra i club di primo piano in Europa che si sono mossi sulle tracce di Kaio Jorge. È legato fino al 2022 al Santos, che ha fissato a quota 50 milioni di euro il valore della clausola rescissoria nel caso in cui qualche club europeo volesse strapparlo subito al club. Ma la Juve ci prova subito, con Fabio Paratici che è pronto a compiere la propria mossa per portarlo già in estate a Torino: prestito con obbligo di riscatto, 20 milioni in tutto. Ma per ora è ancora presto.