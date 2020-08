Condizione importante, forse necessaria, affinchè l’Everton liberi Moise Kean in direzione Juventus è l’identificazione del sostituto. E come riporta il Corriere dello Sport, i Toffees stanno facendo passi avanti in questa direzione. Il nome è quello di Joshua King del Bournemouth, per il quale sono pronti 18 milioni di euro. Sull’attaccante c’è anche l’interesse del Brighton, ma nel caso in cui la trattativa con la Juve per Kean dovesse subire un’impennata, allora l’Everton accelererebbe i tempi per la chiusura.