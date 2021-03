Il Paris Saint-Germain vuole trattenere a tutti i costi Moise Kean. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'attaccante italiano, in prestito ai parigini dall'Everton, sta colpendo positivamente la dirigenza del Psg, con Leonardo che, recentemente, ha dichiarato: "Non vogliamo lasciarci sfuggire un giovane dal futuro importante, ma valuteremo". 11 gol in 19 partite per l'ex Juve, che piace sempre ai bianconeri: l'Everton lo ha pagato quasi 30 milioni di euro nel 2019.