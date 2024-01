Juve su Koopmeiners: il piano di Giuntoli

Nicola Balice

Già la scorsa estate quello di Teun Koopmeiners è stato uno dei principali nomi accostati alla Juve e a Cristiano Giuntoli più in generale: seguito anche dal Napoli, poi tenuto saldamente in lista dal direttore sportivo pure dopo il suo passaggio in bianconero. Ma per vari motivi, tra un mercato in uscita sbloccatosi solo in parte piuttosto tardi e una valutazione comunque fuori portata in quel momento, alla fine l'olandese è rimasto all'Atalanta per completare il proprio percorso di maturazione.



IL NOME GIUSTO - Adesso però Koopmeiners sembra pronto al grande salto, l'Atalanta fissa il prezzo e si sfrega le mani pregustando l'ennesima maxi-plusvalenza: la richiesta di partenza è ora ben superiore ai 40 milioni, nella speranza che possa scatenarsi un'asta in grado di coinvolgere anche i club di Premier League. Intanto la Juve continua a tessere la sua trama, da un'asta si tirerà fuori ma prova a giocare d'anticipo con l'obiettivo unico di convincere il giocatore e il suo entourage a sposare il progetto bianconero. Contatti avviati da tempo, l'intenzione comune di proseguire nei dialoghi c'è ma la trattativa potrà entrare nel vivo solo a ridosso di fine stagione quando sarà più chiaro anche alla Continassa che piano tattico seguire in sede di campagna acquisti. Perché la prossima estate sarà mercato vero.