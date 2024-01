Coppa d'Africa 2024: squadre, calendario, date, tabellone e dove vederla in tv

Redazione CM

La Coppa d'Africa 2023 è la 34ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre nazionali maschili organizzato dalla CAF. Inizialmente prevista tra il 23 giugno e il 23 luglio 2023, la fase finale del torneo è stata posticipata al gennaio 2024 (per questo il nome ufficiale è rimasto 2023) a causa delle avverse condizioni meteo che caratterizzano il Paese ospitante, la Costa d'Avorio, nei mesi estivi. Le gare saranno tutte visibili su Sportitalia, in chiaro.



GRUPPI E CALENDARIO



GIRONE A



Costa d'Avorio 3

Nigeria 1

Guinea Equatoriale 1

Guinea Bissau 0



Costa d'Avorio-Guinea Bissau 2-0 (Fofana, Krasso)

Nigeria-Guinea Equatoriale 1-1 (Osimhen; Salvador)

Guinea Equatoriale-Guinea Bissau (18 gennaio ore 15)

Costa d'Avorio-Nigeria (18 gennaio ore 18)

Guinea Equatoriale-Costa d'Avorio (22 gennaio ore 18)

Guinea Bissau-Nigeria (22 gennaio ore 18)



GIRONE B



Capo Verde 3

Egitto 1

Mozambico 1

Ghana 0



Egitto-Mozambico 2-2 (Mohamed, Salah; Witi, Bauque)

Ghana-Capo Verde 1-2 (Djiku; Monteiro, Rodrigues)

Egitto-Ghana (18 gennaio ore 21)

Capo Verde-Mozambico (19 gennaio ore 15)

Mozambico-Ghana (22 gennaio ore 21)

Capo Verde-Egitto (22 gennaio ore 21)



GIRONE C



Senegal 3

Camerun 1

Guinea 1

Gambia 0



Senegal-Gambia 3-0 (Gueye, Camara, Camara)

Camerun-Guinea 1-1 (Magri; Bayo)

Senegal-Camerun (19 gennaio ore 18)

Guinea-Gambia (19 gennaio ore 21)

Guinea-Senegal (23 gennaio ore 18)

Gambia-Camerun (23 gennaio ore 18)



GIRONE D



Burkina Faso 3

Algeria 1

Angola 1

Mauritania 0



Algeria-Angola 1-1 (Boundjah; Mabululu)

Burkina Faso-Mauritania 1-0 (Traore)

Algeria-Burkina Faso (20 gennaio ore 15)

Mauritania-Angola (20 gennaio ore 18)

Mauritania-Algeria (23 gennaio ore 21)

Angola-Burkina Faso (23 gennaio ore 21)



GRUPPO E



Mali 3

Namibia 3

Tunisia 0

Sudafrica 0



Tunisia-Namibia 0-1 (Hotto)

Mali-Sudafrica 2-0 (Traore, Sinayoko)

Tunisia-Mali (20 gennaio ore 21)

Sudafrica-Namibia (21 gennaio ore 21)

Sudafrica-Tunisia (24 gennaio ore 18)

Namibia-Mali (24 gennaio ore 18)



GIRONE F



Marocco 3

RD Congo 0

Zambia 0

Tanzania 0



Marocco-Tanzania 3-0 (Saiss, Ounahi, En-Nesyri)

RD Congo-Zambia (17 gennaio ore 21)

Marocco-RD Congo (21 gennaio ore 15)

Zambia-Tanzania ((21 gennaio ore 18)

Tanzania-RD Congo (24 gennaio ore 21)

Zambia-Marocco (24 gennaio ore 21)



OTTAVI DI FINALE



1 - 1D-migliore terza gironi B/E/F (27 gennaio ore 17)

2 - 2A-2C (27 gennaio ore 20)

3 - 1A-migliore terza gironi C/D/E (28 gennaio ore 17)

4 - 2B-2F (28 gennaio ore 20)

5 - 1B-migliore terza gironi A/C/D (29 gennaio ore 17)

6 - 1C-migliore terza gironi A/B/F (29 gennaio ore 20)

7 - 1E-2D (30 gennaio ore 17)

8 - 1F-2E (30 gennaio ore 20)



QUARTI DI FINALE



1 - Vincitore 1-Vincitore 2 (2 febbraio ore 17)

2 - Vincitore 4-Vincitore 3 (2 febbraio ore 20)

3 - Vincitore 7-Vincitore 6 (3 febbraio ore 17)

4 - Vincitore 5-Vincitore 8 (3 febbraio ore 20)



SEMIFINALI



Vincitore 1-Vincitore 4 (7 febbraio ore 17)

Vincitore 3-Vincitore 2 (7 febbraio ore 20)



FINALE TERZO POSTO



Perdenti semifinali (10 febbraio ore 20)



FINALE



Vincenti semifinali (11 febbraio ore 20)