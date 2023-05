Prende forma la nuova Juventus di John Elkann. Dal Napoli è in arrivo il direttore sportivo Giuntoli. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo progetto parte dagli addii di Rabiot e Di Maria, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Paredes torna al PSG per fine prestito. Chiesa e Vlahovic non sono incedibili, si ripartirà da Danilo, Bremer, Fagioli e Locatelli. In attacco se non resta Mililk può arrivare Scamacca in prestito dal West Ham.



Iling-Junior è molto apprezzato in Premier League. Saranno ascoltate proposte per gli elementi di rientro dai prestiti (Kulusevski, McKennie, Arthur e Zakaria) così come per Rugani. In entrata colpi sostenibili come Carlos Augusto (Monza), Sulemana (Southampton), Frattesi e Laurienté (Sassuolo).