Certo, non può ovviamente seguire da vicino quei talenti che in questa fase della stagione, solitamente, sono ridotti in termini numerici perché hanno già superato una discreta scrematura. Ma attraverso sistemi interni, procede la selezione di immagini e video.– Parte infatti dal super-agente di Cristiano Ronaldo la proposta alla Juve di valutare attentamente il potenziale di Luiz Henrique. Da poco ha firmato il contratto che lo lega per altre due stagioni al Botafogo, ha compiuto 18 anni lo scorso dicembre e in casa Juve sembra esserci particolare gradimento per lui.– Ma a differenza di Kaio Jorge, per il quale la Juve è decisa ad accelerare magari portandolo subito a Torino per rimpolpare l'attacco a disposizione di Maurizio Sarri, per Luiz Henrique il progetto sembra più a lunga scadenza.Una prassi da tempo molto diffusa, anche con grande profitto: da questo punto di vista l'asse con il Sassuolo è uno di quelli da continuare a monitorare con attenzione, da Rogerio a Merih Demiral i precedenti sono tanti e incoraggianti.