"L'interesse della Juventus per Alexis? Lo abbiamo appreso dai giornali, per ora non sappiamo niente". Risponde così Patricio Mac Allister, zio paterno di Alexis ed ex attaccante di Estudiantes ed Argentinos Jr, intervistato da TuttoJuve.com. Patricio Mac Allister prosegue: "La Juventus è un grande club, uno dei più importanti in Europa per storia e tradizione, ma Alexis si trova molto bene al Brighton. È apprezzato da tutti e sta andando alla grande, vuole fare bene in questo finale di stagione. Le eventuali offerte, se dovessero arrivare, verranno sicuramente analizzate da tutte le parti in causa".