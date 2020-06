Il Napoli mette Milik sul mercato: il presidente De Laurentiis chiede 50 milioni di euro per il centravanti polacco, che interessa alla Juventus. Sempre secondo La Repubblica, il Napoli ha già prenotato per 60 milioni l'attaccante nigeriano del Lille, Victor Osimhen. Il giocatore africano è un pupillo di Gattuso e tra i due ci sono già stati dei contatti telefonici, De Laurentiis proverà ad affondare il colpo e non teme la concorrenza dell'Arsenal.