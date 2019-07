Mattia Perin, dopo essere stato ad un passo dal trasferimento al Benfica, potrebbe cambiare rotta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, le Juventus e Benfica potrebbero arrivare addirittura ad una rottura definitiva. I portoghesi voglioni il giocatore, ma da gennaio, dopo essersi curato, in Italia, il problema riscontrato nelle visite mediche. Si può inserire, così, il Monaco, in attesa di capire come si risolverà la situazione con il club di Lisbona.