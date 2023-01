La Juve non molla. E un tentativo per il rinnovo di Adrien Rabiot lo farà. La sua importanza è emersa anche contro la Cremonese, è entrato lui e la squadra ha cambiato volto. La proposta del club bianconero sarà di confermare l'attuale ingaggio, rimodulando magari i bonus. La richiesta di mamma Veronique è quella di 10 milioni netti (rispetto a 7) più un premio alla firma di 10 milioni ancora. E la certezza di un progetto vincente, non di un ridimensionamento. Se ne parlerà. Sarà difficile, ma la Juve ci prova.