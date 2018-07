"Oggi, 7 luglio parliamo dei numeri 7 degli ultimi 20 anni alla Juve e del settimo che indosserà questa maglia. Qual è il tuo preferito?". Così si è espresso il profilo ufficiale della Juventus sulla piattaforma Weibo, il Facebook cinese, facendo pregustare a tutti i tifosi l'annuncio di Cristiano Ronaldo in bianconero.



GAFFE VOLUTA? DALLA SPAGNA SONO SICURI - Sul profilo Weibo, social network asiatico più famoso del mondo, è apparso questo video che celebra nel giorno del 7 luglio (07/07) i numeri 7 della Juve: nel video ci sono i sei giocatori che hanno indossato la maglia dal 1995, ma i tifosi aspettano con impazienza il settimo, dato che arrivando fino a Cuadrado, i giocatori sono sei. Nuovo indizio che confermerebbe il prossimo arrivo di CR7 in bianconero: nel filmato compaiono i nomi di Pessotto, Di Livio, Salihamidzic, Pepe, Zaza e Cuadrado per poi interrompersi bruscamente.



IL WEB IMPAZZISCE - Un paio di minuti per creare un tam tam su web, un paio di minuti prima di cancellarlo. Un indizio, anzi qualcosa di più: i tifosi sperano, la Juve manda qualche segnale, anche con questa gaffe... Dalla Spagna nel frattempo affermano che Cristiano Ronaldo sarà ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus entro breve tempo: potrebbe essere annunciato già oggi per poi essere presentato venerdì prossimo.