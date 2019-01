La lista di Fabio Paratici rivelata dall’edizione odierna de Il Tempo vede, fra gli obiettivi della Juventus, anche Nicolò Zaniolo. Come riporta Sky Sport, i bianconeri stanno in effetti osservando tutti i migliori talenti italiani e il centrocampista classe ’99 appartiene di certo a questa categoria: al momento, però, la Roma non intende privarsi di Zaniolo neppure di fronte ad un’offerta di 40 milioni di euro.