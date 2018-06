Sirene spagnole per Massimiliano Allegri. Dalla Spagna rimbalzano voci di un contatto nella giornata di venerdì tra il Real Madrid e l'allenatore della Juventus. Secondo Tuttosport, i bianconeri restano convinti di andare avanti col tecnico italiano e studiano Zinedine Zidane soltanto in prospettiva futura.



Intanto in Germania la Bild scrive che per la panchina dei campioni d'Europa spunta il tedesco Julian Nagelsmann, 30 anni, attualmente alla guida dell'Hoffenheim.

E Sarri rischia di rimanere a spasso. Infatti il Chelsea non ha pagato gli 8 milioni di euro previsti dalla sua clausola di rescissione presente nel contratto dell'allenatore del Napoli e ora, per il dopo Antonio Conte, pensa al francese Laurent Blanc.