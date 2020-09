Non è solo l'esame di italiano a mancare per il passaggio di Luisalla, ma ormai manca quasi solo quello, mentre Fabio Paratici prova a tenere vive il più possibile tutte le alternative di lusso (da Edin Dzeko a Edinson Cavani, passando per Alvaro Morata).. E mentre Suarez è chiamato ad abbassare le proprie pretese di buonuscita nei confronti del Barcellona,dell'uruguaiano, che quindi salvo nuovi colpi di scena non rescinderà il contratto con il club blaugrana.. Solo che saranno necessarie ben altre cifre,Si tratta di numerosi bonus, alcuni relativi ai risultati della squadra bianconera nei prossimi anni e altri di rendimento dello stesso Suarez,. Ma complessivamente la Juve potrebbe ritrovarsi a pagare Suarez anche 15-16 milioni. Somma da che si aggiunge ad un ingaggio che ogni anno peserà circa 14-15 milioni al lordo delle tasse.