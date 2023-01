La Juventus nell'immediato per l'area sport e per il mercato sarà diretta da Francesco Calvo e da Giovanni Manna (attuale ds della Juve NextGen), ma in vista della prossima estate il club bianconero aggiungerà in organico un nuovo ds al posto di Federico Cherubini.



I nomi caldi, riporta Tuttosport, restano quelli di Cristiano Giuntoli del Napoli. ma anche di Frederic Massara e Geoffrey Moncada, entrambi del Milan, e anche quellei di Igli Tare della Lazio e Giovanni Rossi del Sassuolo.