La telenovela Paulo Dybala ha tenuto banco per mesi, anzi anni. Poi è iniziata quella legata ad Angel Di Maria. Econ contorni molto più concreti tipici della narrativa del nord rispetto a quella ricca di colpi di scena passionali delle sceneggiature argentine.: l'olandesone non è comunque convinto dal progetto della Juve, non è una questione economica perché l'ingaggio è già piuttosto simile a quello che incasserebbe in Premier, contano motivazioni e ambizioni. Così prima di eventualmente tornare a valutare la proposta di rinnovo,Il blocco imposto al club londinese durante la delicata fase di passaggio di proprietà non ha fatto cambiare i piani, la concorrenza è via via aumentata, ma il Chelsea è pronto a tutto. Sa che, ma anche che possono esserci margini di trattativa seppur non eccessivi: prima di presentare un'offerta solo cash continueranno a essere proposte diverse contropartite, per ora la Juve non sembra disposta a particolari aperture ma si prepara a trattare.sullo sfondo il Liverpool e i due club di Manchester. Ma il Chelsea ha deciso di andare fino in fondo. E De Ligt ha deciso di non dare la priorità alla Juve.