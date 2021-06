Super prestazione del Brasile, che al debutto in Copa America ha sconfitto 3-0 il Venezuela. Di Marquinhos, Neymar e Gabriel Barbosa le reti. Per gli juventini, Danilo ha giocato tutta la gara, Alex Sandro è subentrato a Renan Lodi a inizio secondo tempo. Non solo: Danilo è stato protagonista anche di un'azione solitaria, che ha portato al rigore del 2-0 siglato da Neymar.