Cristiano Ronaldo la salterà, perché in fondo è anche giusto così: martedì c'è l'Atletico, la partita che può chiudere o svoltare una stagione. E alla fine, anima in pace anche per lui, che non vorrebbe saltarne nessuna. Allegri può lanciare così Moise Kean: dal 1', l'attaccante classe 2000 ha un'occasione davvero d'oro, in attesa del rinnovo di contratto che può arrivare quanto prima. Chi altro sarà fuori? Basta estrapolarlo dalle parole di Allegri, proferite ieri in conferenza stampa. "Dybala sta smaltendo una botta presa a Madrid, Mandzukic ha un fastidio al gionocchio". E allora: spazio a un 4-3-3 abbastanza rivisitato. Pjanic e Cancelo saranno out per squalifica. Poi Douglas, Khedira e Cuadrado ancora fuori per i rispettivi problemi fisici; Bonucci e Chiellini rifiateranno, e Dybala e Mandzukic sono tutti da vedere.