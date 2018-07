Si apre l'ultima settimana della Juventus negli Usa. Nei prossimi giorni i bianconeri sfiderannola MLS All Star e Real Madrid, poi il rientro a Torino con minuti nelle gambe in più per i calciatori e un bel gruzzolo per la società che, come riporta Tuttosport, incasserà 6,5 milioni di euro grazie alla partecipazione a questa edizione del torneo americano a fronte dei 5 incassati un anno fa.