Una svolta importante per un futuro ancora tutto da scrivere.Una decisione quasi a sorpresa che può avere anche dei risvolti sul mercato.La Juve ha preventivato da settimane di riscattare Kean dall’Everton. Operazione economicamente importante, 7 milioni per il prestito biennale (3 milioni la scorsa stagione, 4 per quella in corso), poi 28 milioni più 3 di bonus. Il rilancio di Kean (in gol contro il Rijeka in amichevole, ma sopratutto 5 volte nelle ultime 4 partite disputate prima della sosta) è una ottima notizia per la Vecchia Signora anche in ottica mercato.