Aaron Ramsey é sempre più un caso per la Juventus. Tra una infinita serie di infortuni e le critiche feroci dei tifosi.ma il gallese non ha mai manifestato, con i fatti, il desiderio di riscrivere la sua storia in bianconero. Ecco perché una separazione già nel mercato di gennaio è l’unica via da percorrere per il bene di tutte le parti in causa.- La Juventus ci ha provato. Vendere Aaron Ramsey e il suo stipendio da 7 milioni netti a stagione. Ma si è dovuta arrendere di fronte ai tanti rifiuti da parte dell’ex Arsenal.con l’entourage del giocatore e ci sono margini per arrivare al traguardo. Il club bianconero incrocia le dita ed è disposta a lasciarlo partire a zero nel mercato invernale, rescindendogli il contratto e rinunciando dunque a monetizzare. Liberarsi di un ingaggio così importante è un fattore che comunque soddisfa la Vecchia Signora. Ramsey-Everton, prove d’intesa…