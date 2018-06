Wojciech Szczesny, portiere della Polonia e della Juventus, rivela che squadra tiferà Buffon al Mondiale. Queste le parole riportate da Tuttosport: "Tiferà per la Polonia". Affermazione che va in contrasto con quanto detto da Gonzalo Higuain, attaccante dell'Argentina, ieri a ESPN: "Simpatizzerà per l'Argentina".