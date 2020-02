Prime parole di Wojciech Szczesny dopo il rinnovo fino al 2024 con la Juve: "Voglio ringraziare i tifosi e prometto di dare sempre tutto per questo club".



SUL RINNOVO - “Le sensazioni sono bellissime, perché è una dimostrazione da parte del club della fiducia che hanno verso di me. Sono molto contento, darò il massimo nei prossimi anni con la Juve”.



L’ESORDIO CON LA JUVE - “Non era particolare, cerco sempre di affrontare le partite in modo tranquillo. Un bel momento, cerco sempre di migliorare e far del mio meglio”.



L’ESORDIO IN CHAMPIONS - “Quella fu improvviso, si fece male Gigi qualche giorno prima, sapevo che dovevo giocare sei settimane da titolare. Un momento importante, la prima vera prova alla Juve, mi sono divertito tanto”.



LA PARATA DEL CUORE - “Mi piacciono quelle della partite vinte, tipo quella contro il Milan a novembre, e pure quella su un colpo di testa di Pasalic contro l'Atalanta. La mia preferita però è quella su Allan, contro il Napoli, all’inizio della stagione”.



RIGORI LA PARTE PIU’ DIFFICILE? - “No, non credo sia molto difficile”.



SUGLI OBIETTIVI - “Vincere più titoli. Sarò qui fino al 2024 e voglio vincere tutto, è l obiettivo di tutto il club. Bisogna sudare e correre per raggiungere gli obiettivi”.



SUI TIFOSI - “Ringrazio i tifosi per quello che mi hanno dato e per le sensazioni che provo allo Stadium, con la promessa di dare sempre il mio meglio”.