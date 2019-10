Il portiere della Juve Wojcech Szczesny ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro la Lokomotiv: “Vittoria sofferta per il risultato, abbiamo dominato la partita con pazienza, contro una squadra ordinata con un muro dietro solido. Un gran gol di Dybala ha fatto la differenza. Erano molto più bassi del Bayer ci voleva pazienza per muoverli e farli correre, abbiamo fatto bene. A Lecce uno stimolo andare dopo la Champions e prendere i tre punti”.