Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il successo interno contro la Fiorentina: "E' emozionante, vincere 1-0 con un gol annullato al 90'. E' importante vista la situazione, tre punti sono sempre fondamentali: siamo contenti di averla portata a casa".



IL GOL ANNULLATO - "Mi sembrava fallo, poi l'arbitro ha detto che l'ha annullato per fuorigioco di Ranieri. E' stato bello, prima volta che mi succede che mi annullino un gol contro al 90', di solito succede a noi. Stasera godiamoci questa vittoria anche in condizioni un po' fortunate".



IL FINALE - "Calo? Dal punto di vista fisico non credo. Abbiamo creato diverse palle gol, poi nel finale è normale che dobbiamo avere l'umiltà di difendere. L'abbiamo fatto in modo un po' caotico, ma l'importante è portare a casa il risultato".



REAZIONE ALLA PENALIZZAZIONE - "Una cosa da gestire, ognuno ha una reazione diversa. Io per diversi giorni sono stato nervoso, poi ogni giorno mi sono alzato guardando la classifica e traendone motivazioni. Mi sveglio e guardo cosa abbiamo guadagnato il campo. Cerco di trovare un equilibrio per arrivare alla partita con la massima condizione".