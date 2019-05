Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi, tramite Instagram, dopo l'operazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare l'ultima partita della stagione, contro la Sampdoria: "Sono dispiaciuto di non poter aiutare il mio Paese nelle prossime due partite, ma allo stesso tempo sono felice di aver finalmente risolto il problema al ginocchio che mi ha dato noia per diversi mesi ormai. Non vedo l'ora di essermi rimesso e di prepararmi per l'avvio della prossima stagione. Grazie a tutti per il sostegno nel corso della stagione. Fino alla fine".