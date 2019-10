Il portiere della Juventus Szczesny parla dopo la vittoria dei bianconeri sulla Lokomotiv Mosca: ​"E' un successo importante per la nostra maturità - ha detto a Juventus tv - perché all'intervallo ci siamo trovati sotto. Siamo stati ordinati e abbiamo avuto pazienza creando gli spazi per segnare. Dybala? E' bastato che facesse il suo con il piede sinistro. Per il portiere è difficile quando si tocca palla ogni dieci minuti, ma io non ho mai perso la concentrazione perché in questi casi bisogna continuare a comunicare con la difesa per indicare le marcature preventive. Ci voleva tempo per capire quello che voleva Sarri, ma ultimamente stiamo giocando alla grande e dobbiamo continuare così".