Nonostante i tre gol subiti Szczesny è stato il migliore in campo della Juventus contro il Sassuolo. Il portiere polacco ha parato tutto quello che poteva e anche nel finale ha saltato il risultato permettendo alla Juve di portare a casa almeno un punticino. "Taking home a tough away point tonight", ha scritto "Tek" su Instagram: tradotto: "Portiamo a casa un punto difficile questa sera". Difficile lo è stato di certo perché i bianconeri si sono fatti rimontare ancora dopo San Siro e dopo le rimonte subite a inizio stagione. Così proprio non va.