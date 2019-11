Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Milan: "E' stata l'unica parata davvero difficile quella su Paquetà. Gli altri sono stati tiri da lontano, quella mi sembrava buona. Ronaldo? Quando un giocatore di questo livello viene tolto dal campo al 55esimo è normale si arrabbi, non va messa in dubbio la sua qualità, quando arriva il momento decisivo sarà sempre lui a fare la differenza. Se mi toglie il mister dal campo anche io faccio come Cristiano.