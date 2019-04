Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny durante un'intervista a Skysport ha parlato della sfida contro il Milan che attende i bianconeri i prossimo weekend, svelando anche un aneddoto su Cristiano Ronaldo e sul rigore parato ad Higuain durante la gara d'andata.



RONALDO E I RIGORI: "Il rigore all'andata contro il Milan? Cristiano aveva giocato al Real con Higuain e mi ha dato qualche consiglio di andare molto secco perché lui calcia e non guarda mai il portiere. Ed è vero. E poi ho fatto questa parata. Mi piace questa cosa che adesso lo fa sempre, viene e parla con me. Anche se non dice grandi cose mette in difficoltà l'attaccante perché vede che parliamo. Cambia qualcosa nella sua testa. E' stata una delle partite migliori quel 2-0".