Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato dopo la partita di Villar Perosa contro la squadra Primavera in zona mista:



STAGIONE - "Bisogna lottare su tutti i fronti. Ovviamente vogliamo fare bene in campionato e fare bene in campionato può aiutare da tutti i punti di vista".



RONALDO - "Giocare con lui aiuta, è uno dei più forti del mondo. Fa la differenza".



PERIN - "Con Perin il rapporto è ottimo, io sono pronto per vestire la maglia della Juventus. Anche lui ha dimostrato di essere all'altezza, anche lui ci darà tanta sicurezza".



FAVORITA IN CHAMPIONS - "Siamo tutti sulla stessa linea, noi, Real Madrid e Barcellona. Tutti partiamo da zero punti".



PRIMI GIORNI CON RONALDO - "Ci fa tanti gol in allenamento (ride ndr), ma ci aiuta a migliorarci".