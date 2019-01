Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato a Jtv dopo la conquista della Supercoppa Italiana contro il Milan: "Abbiamo iniziato bene in Coppa Italia superando il turno, ora abbiamo vinto il primo trofeo della stagione e speriamo non sia l'ultimo. La parata su Calhanoglu? Mi sa che era fuorigioco, ma comunque è sempre buono per il riscaldamento. La partita l'abbiamo dominata e vinta meritatamente. Che Juve è rispetto all'anno scorso? In realtà è molto simile, con in più Cristiano Ronaldo. Nelle partite così, dove la differenza la fanno gli episodi, lui è sempre decisivo. E credo non sia l'ultima volta che lo farà in questa stagione".