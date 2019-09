Marco Tardelli a La Domenica Sportiva ha commentato l'operato di Sarri alla Juve: "Se mi piace questa Juve? Per quello che ho visto finora, no. E' una Juventus che non ha brillato, se non in alcune occasioni: nel primo tempo contro il Napoli ha fatto una bella gara e secondo me qualcosa un po' contro l'Atletico Madrid. Però è un Sarri non convinto di questo tipo di gioco, vorrebbe, vorrebbe fare qualcos'altro ma non può farlo. E' un Sarri che cambia 5 giocatori e non l'ha mai fatto. Di conseguenza penso che lui non sia libero come loro era nel Napoli di fare quello che voleva".