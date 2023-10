Brutte notizie dal Brasile per la Juventus: si è infortunato Danilo. Il 32enne difensore è uscito sul finire del primo tempo della partita contro il Venezuela, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo essersi accasciato a terra in mezzo al campo toccandosi la coscia sinistra, Danilo è uscito dal campo camminando con le proprie gambe. Si ipotizza un risentimento muscolare al bicipite femorale, anche se per stabilire l'esatta entità dell'infortunio bisogna aspettare gli esami strumentali. In ogni caso è a rischio la sua presenza alla ripresa del campionato di Serie A in calendario domenica 22 ottobre a San Siro contro il Milan, primo in classifica con 4 punti di vantaggio sui bianconeri e privo degli squalificati Maignan e Theo Hernandez.



LE PAROLE - Lo juventino ha spiegato nel dopo-gara: "Ormai conosco perfettamente il mio corpo, ho capito subito di essermi fatto male e mi sono fermato. Non potrò giocare mercoledì in Uruguay", le parole di Danilo.

Al suo posto è entrato Yan Cuoto (classe 2002, in prestito al Girona ma di proprietà del Manchester City) con i capelli tinti di rosa. Per la cronaca la partita è finita in pareggio per 1-1: al vantaggio segnato a inizio ripresa da Gabriel ha risposto Bello a cinque minuti dal novantesimo. Il Brasile sale a quota 7 punti dopo le prime tre giornate a meno 2 dall'Argentina campione del mondo in carica, mentre il Venezuela è quarto a 4 punti insieme a Cile e Uruguay.