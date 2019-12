Non c'è solo l'Inter su Arturo Vidal. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il cileno del Barcellona, in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, è stato sondato anche dalla Juve. Negli ultimi giorni, infatti, il club bianconero avrebbe fatto una telefonata all'agente del giocatore, Felicevich, per capire l'eventuale disponibilità in un ritorno a Torino. La priorità di Vidal resta però l'Inter.