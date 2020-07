Alla ricerca di un terzino sinistro, la Juventus non ha mollato Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è entrato nel mirino dell'Inter che nelle ultime ore sta provando a stringere con il Chelsea, ma secondo Tuttosport Paratici tenta il blitz in extremis, per portare via il giocatore ai nerazzurri e regalare a Sarri quell'esterno di cui ha bisogno la Juventus. Non solo, i due si conoscono per aver lavorato insieme l'anno scorso, quando l'allenatore era sulla panchina dei Blues.