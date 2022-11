Terremoto in casa Juventus. Max Allegri è stato informato prima in una riunione tecnica in mattinata tenuta con Federico Cherubini. Secondo Sky nell'incontro si è parlato del prossimo mercato di gennaio. Un ulteriore meeting è avvenuto in serata a cena in un ristorante del centro di Torino. Qui si sono incontrati l'allenatore e i dirigenti dimissionari.