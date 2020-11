Lilian Thuram, ex difensore della Juventus ora ambasciatore Unicef, ha parlato a La Stampa, dichiarando: "Pirlo come Zidane? Non mi sembra la stessa storia. Per Pirlo è praticamente la prima volta come allenatore. Zidane, quando divenne tecnico del Real, aveva più esperienza alle spalle con i giovani e come numero due di Ancelotti".