Busserà alla porta della Juventus con 100 milioni di euro, Maurizio Sarri, non appena si insedierà alla guida del Chelsea. E' quanto riporta Il Corriere della Sera, che quantifica così l'offerta in arrivo dai Blues - su indicazione dell'allenatore in pectore - per acquistare dai campioni d'Italia Gonzalo Higuain e Daniele Rugani (valutati rispettivamente 60 e 40 milioni). Nella maxi operazione, come noto, potrebbe essere inserito Alvaro Morata, desideroso di tornare in Italia.