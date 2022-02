Il derby di Torino apre la 26esima giornata di Serie a, la 7a del girone di ritorno. Juventus-Torino è in programma all'Allianz Stadium a partire dalle 18. I bianconeri di Massimiliano Allegri in caso di vittoria centrerebbero il dodicesimo risultato ultie consecutivo in campionato per cercare di ampliare il margine sul quarto posto e non smettere di sognare posizioni più alte. Il Torino, invece, non ottiene i tre punti nel Derby della Mole dalla lontana stagione 2015/16 e Ivan Juric è in serie negativa da due gare, con due ko consecutivi che hanno spento la rincorsa ad un piazzamento europeo.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Juve-Torino, calcio d'inizio venerdì alle ore 18 sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i dispositivi mobile e pc, la gara sarà visibile anche in streaming tramite l'app dedicata.



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Locatelli; Cuadrado, Vlahovic, Dybala.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Pobega, Brekalo; Sanabria.