Torna in campo la Serie A con la prima partita della 30esima giornata, Juve-Torino, con fischio di inizio alle ore 17.15. Un derby mai come stavolta importantissimo, con i bianconeri, incalzati dalla Lazio in classifica, che non possono permettersi passi falsi. I granata invece hanno necessità di fare punti per non essere risucchiati nelle zone basse della graduatoria.





E’ anche il giorno di Gigi Buffon, che centra il record assoluto di presenze in Serie A, 648, superando così Paolo Maldini. Poco turnover per Sarri, che si affida in larga parte all’11 che ha espugnato Genova, con Douglas Costa carta da giocare in corsa e Rabiot titolare con Pjanic e Bentancur a centrocampo. Tra i granata Longo rispolvera Zaza con Belotti e Verdi.





NUMERI E STATISTICHE - La Juve ha vinto 71 dei precedenti derby, contro i 35 successi del Torino e i 43 pareggi, e ha perso solo una sfida con i granata nelle ultime 27 (2-1 nell'aprile 2015). I bianconeri hanno subito soltanto una rete nelle ultime cinque partite di Serie A contro il Torino, dopo che avevano incassato almeno un gol in tutti i precedenti sei derby di campionato. La Juventus è, con la Lazio, una delle due squadre ancora imbattute in partite interne di questo campionato (13V, 1N). Il Torino viene da cinque sconfitte consecutive in trasferta, l’ultima volta che ha fatto peggio nella competizione è stata nel gennaio 2009 (sette). Il bilancio esterno nel 2020 è completato da un successo, solo il Brescia (un punto) ha fatto peggio nel periodo. Sarri ha vinto sette partite contro i granata da allenatore in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio: completano il bilancio due pareggi e nessuna sconfitta.





