Fare una trattativa tra due squadre della stessa città è spesso complicato, così come passare da un club all'altro. Rivalità difficili da superare, che però a volte si riescono a mettere da parte. Come nel caso di Juventus e Torino, che negli ultimi anni - da Quagliarella in poi - spesso sono state protagoniste di operazioni di mercato incrociate. Nei giorni scorsi i due club si sono incontrati per discutere del futuro di due giocatori, Marko Pjaca e Rolando Mandragora, tra decisioni già prese e una trattativa da impostare...