Inizia a delinearsi lo staff della Juventus di Andrea Pirlo. Dopo Roberto Baronio, vice-allenatore, e quello di Paolo Bertelli, responsabile dei preparatori atletici, infatti, anche Igor Tudor si avvicina al club bianconero. Secondo quanto appreso, il croato, a Torino da giocatore tra il 1998 e il 2005, ha accettato la proposta di Andrea Pirlo e farà parte della sua squadra.



COSA MANCA - Manca un solo step per la fumata bianca: Tudor, la cui ultima esperienza in Italia è quella sulla panchina dell'Udinese nel finale delle stagioni 2017/2018, 2018/2019 e all'inizio dell'annata 2019/2020, deve infatti prima liberarsi dall'Hajduk Spalato, di cui è allenatore, prima di poter firmare con la Juve. Dopo Pirlo, un altro ritorno in casa bianconera.